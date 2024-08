Joven de Paraná que denunció a Marley relató cómo fue el momento del supuesto abuso

Tras conocerse la primera denuncia por corrupción de menores contra el conductor televisivo Alejandro Weibe, más conocido como Marley, se confirmó que ya se hizo una segunda denuncia. Se trata de una nueva denuncia en su contra, presentada por un hombre oriundo de Paraná.

"Esta persona hoy vive en París y no era menor de edad, tenía 18 años, pero denuncia abuso", dijo el abogado Martín Apolo, quien también representa al primer denunciante, Adrián Alfredo Molina.

Ocurrió en el año 2008

El conductor Alejandro Wiebe, conocido como Marley, recibió una nueva denuncia por abuso sexual que fue enviada al Juzgado Criminal y Correcional 59. La supuesta víctima relató en el documento que el hecho ocurrió en 2008 cuando él tenía 18 años. “Me llevó años comprender lo que me hizo”, manifestó. Se trata de la segunda denuncia que se registró en la Justicia contra Wiebe.

La víctima pidió una reserva de sus datos y reveló que su vínculo, comenzó siendo virtual y que, por la buena onda que generaron, se tomó un vuelo desde Santa Fe hacia Buenos Aires, donde lo esperaba el conductor. Luego, lo llevó en su auto personal hasta su domicilio en Don Torcuato y comenzó el momento.

Relato de la víctima

“Pasaron 16 años, mi memoria puede fallar en las fechas y en algunos datos, pero lo que no olvidaré jamás es el hecho de abuso”, relató la víctima en el documento que se presentó en la Fiscalía.

Ya en el domicilio en Don Torcuato, relató: “Nos sentamos en el sillón, comenzamos a hablar, yo estaba muy nervioso. Tenía la sensación de que algo no estaba bien. Me manoseó y recuerdo que me dijo de ir a su habitación. Subimos por la escalera”, plasmó en su presentación judicial.

“Me llevó años comprender”

La denuncia se dio a conocer a través de C5N, donde se leyó lo que decía el documento y contaron que, luego del hecho de abuso, la supuesta víctima relató: “Me sentía sucio, me dio asco y sentía que había algo mal adentro mío. Fue en terapia que tuve que tratar todo esto”, relató el hombre de Paraná que actualmente, vive en Paris y tiene 34 años de edad.

Un dato no menor es que envió la denuncia el miércoles, luego del testimonio de Adrián Molina. Buscó información y se comunicó con el mismo abogado que la supuesta primera víctima y lo representará, Martín Apolo. "Me llevó años comprender lo que me había sucedido, años en procesar el daño psicológico que me causó”, indicó. Fuente: (C5N).