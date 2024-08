Kicillof irá a la Corte por la quita del subsidio al boleto de colectivo: “es ilegal”

La decisión del gobierno nacional de aplicar un nuevo recorte de subsidios a los colectivos del AMBA sumará un nuevo capítulo en los próximos días, ya que desde el Ejecutivo que comanda el bonaerense Axel Kicillof advirtieron que irán a la Justicia. El primer día que se corte la subvención de Nación, Provincia presentará el reclamo formal a la Corte Suprema de Justicia.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense consideran que “agotaron todas las instancias administrativas e institucionales” y si el Gobierno “no da marcha atrás”, irán al Máximo Tribunal con el reclamo. Consideran que el accionar de Nación “es ilegal”.

Desde el 1 de septiembre, Nación solo se hará cargo de los subsidios de 113 líneas. (Foto: TN)

“No es contra la casta”

“Iremos a la Corte para reclamar. Esto no es contra la casta, es contra los que menos tienen y usan el colectivo a diario para ir a trabajar”, señaló Jorge D’Onofrio, titular de la cartera bonaerense. “Las nueve mil unidades de las 262 líneas provinciales no van a tener más el beneficio por decisión de Milei y Caputo. Por lo cual no va a existir más el Boleto Integrado, la gran mayoría combina líneas provinciales con nacionales. Nadie toma solos medios nacionales”, añadió el ministro.

Sucede que, desde el 1 de septiembre, el Estado nacional solo se hará cargo de las subvenciones -tanto para subsidios como los costos de la Red SUBE- de 113 líneas que cruzan la provincia de Buenos Aires y CABA, consideradas de jurisdicción nacional.

El secretario de Transporte de CABA, Franco Mogetta, responsabilizó al gobierno bonaerense. (Foto: Cámara de Diputados/NA)

Al respecto, desde Nación sostienen que, para mantener los fondos en esas líneas, en Transporte estiman que se gastan unos $80.000 millones por mes. “Cuando los ciudadanos de la Provincia dejen de tener esos beneficios, el único responsable es el gobierno de la provincia de Buenos Aires”, apuntó el secretario de Transporte, Franco Mogetta, según publicó TN.

Desde de PBA manifiestan que harán la presentación el día que empiece a correr el recorte del subsidio, que fue anunciado para el primer día del mes que viene. “No queremos que se vaya la tarifa a ningún lado. Queremos que las autoridades en sus jurisdicciones se hagan cargo. El Gobierno no puede subsidiar a dos jurisdicciones sobre el resto del país”, expresó Mogetta en radio Rivadavia.

El reclamo porteño, por ahora sin ir a la Justicia

“El Gobierno Nacional tiene la potestad de bajar o eliminar subsidios al transporte público de Colectivos en el AMBA, pero también tiene la responsabilidad de definir la tarifa”, indicaron desde el gobierno porteño a TN. En la misma línea, en la administración de la Ciudad explicaron que “lo que el Gobierno Nacional no puede hacer es quitar los subsidios sin corregir las tarifas. No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa. Una u otra decisión son potestad plena y exclusivas de Nación”.

El gobierno porteño ratificó que mantendrán su parte del subsidio al boleto de colectivo. (Foto: GCBA)

Asimismo, aclararon: “Más allá del recorrido que tengan, todas estas son líneas habilitadas y administradas por la Nación. Si la discusión fuera solo la ‘ubicación en el mapa’ entonces el Puerto debería ser de la Ciudad -como en otras jurisdicciones-, o el Aeroparque”. Y sentenciaron: “Las realidades preexistentes a la autonomía de CABA deben discutirse todas, pero no se resuelven unilateralmente”.

La situación

El caso es que hoy, el costo del viaje en el transporte público por colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional, pero que tienen recorrido solo por dentro de la Ciudad, es de $ 863. De ese importe, el pasajero paga $ 371, la Nación aporta en Subsidio $ 271, y el GCBA aporta $ 221.

El gobierno porteño anunció que mantendrá su parte del subsidio, pero no el de Nación. De esta manera, el Gobierno Nacional debería establecer una nueva tarifa en $ 642, ya que la Ciudad no puede establecer el precio del boleto. Para tener esa potestad, deberían traspasarle las líneas a su jurisdicción.

“La Nación no puede transferir unilateralmente competencias o traspasar el aporte de subsidios a la Ciudad de Buenos Aires sin su consentimiento, que debe realizarse a través de un acuerdo firmado y avalado por la Legislatura porteña y el Congreso Nacional. Hacerlo de otra forma es inconstitucional y viola el artículo 75 de la Carta Magna”, concluyeron desde el gobierno porteño.