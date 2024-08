Bordet propone ley federal de juicio por jurados: "Se gana en calidad democrática"

El juicio por jurados en Entre Ríos se instauró en 2019. En ese sentido, el ex gobernador y diputado nacional por la provincia Entre Ríos, Gustavo Bordet, presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley de juicio por jurados Federal.

La iniciativa apunta a replicar a nivel nacional la experiencia entrerriana considerada un avance institucional y un salto de calidad democrática.

En diálogo con Elonce, Bordet expresó que “presenté un proyecto de mi autoría para instaurar los juicios por jurados populares en los ámbitos tribunalicios federales. La inspiración de este proyecto de ley tiene que ver con que, durante mi gestión en 2019, se sancionó a instancias del Poder Ejecutivo que representaba, la Ley de Juicios por Jurados”.

“Hay que decir que Juicios por Jurados está previsto dentro de la Constitución Nacional y también dentro de la Constitución de Entre Ríos, que había sido reformada en 2008. Decidimos llevar adelante esta iniciativa luego de largos debates. Fue aprobada por unanimidad. Un año después, pandemia mediante, sino hubiese sido menos tiempo, se realizó el primer juicio por jurados”, recordó.

Aseguró que “en Entre Ríos nos ha dado un resultado muy exitoso. Es altamente integrativo, porque permite tribunales que se constituyen por hombres y mujeres, que como requisito tienen que saber leer, escribir y tener más de 18 años. Son 12 jurados que tienen que emitir un fallo de manera unánime y solamente se condena o se absuelve. Después es el juez el que fija la pena. Es para delitos que en abstracto tienen más de cinco años de condena”.

“Si uno analiza las estadísticas, y esto es lo que debatíamos en comisión, hay muy buena recepción. El juicio por jurado no tiene una ideología determinada, no es ni de Izquierda, ni de Centro, ni de Derecha. No tiene una preferencia de partidos políticos, atraviesa a toda la sociedad. Se analizan ocho proyectos, entre el que está el mío, inspirado en la provincia de Entre Ríos. Hay legisladores de todos los partidos, ha sido muy buena la reunión que tuvimos ayer y continuaremos trabajando para obtener dictamen y poder estar dando media sanción en nuestra Cámara a la Ley de Jurados Populares Federales en el ámbito de la justicia federal”, agregó.

Indicó que “son muchas las provincias que lo tienen. Entre Ríos es la más novedosa porque es la única que tiene paridad de género, seis mujeres y seis varones. Hoy hay una firme vocación de hacerlo a nivel nacional”.

Explicó que “el juicio por jurados no es algo nuevo, hay países que hace tres siglos que lo tienen. Estados Unidos es un caso y los jurados debaten solamente si es culpable o si se absuelve quien está siendo juzgado. Es el juez el que fija la pena y el resto. En la sociedad hay una amplia vocación y voluntad de que los juicios por jurados se lleven adelante. Esto tiene que ver porque se gana en calidad democrática”.

“En Entre Ríos, en menos de cuatro años, llevamos 97 juicios por jurado. Son contra delitos sobre la vida de las personas, otros sobre la integridad sexual, pero también como el tráfico de estupefacientes, robos y otros. De los casos que han sido juzgados el 80 por ciento ha tenido condena, el 20 por ciento ha tenido absolución. Cuando es por integridad sexual el 85 por ciento ha tenido condena y el 15 por ciento ha sido absolución. De los 97 casos, solo en cuatro no hubo unanimidad. En ese caso se debe conformar un nuevo jurado. De los 97 casos, solos dos han sido revocados por el Poder Judicial. Esto habla a las claras de que es un sistema exitoso. Si está en la Constitución Nacional debe cumplirse y por eso lo estamos impulsando varios legisladores”, finalizó.

