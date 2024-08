APS manifestó su rechazo a la reforma jubilatoria en Entre Ríos

La Asociación del Personal Superior (APS), el gremio que nuclea a trabajadores y jubilados municipales formaron parte de la reunión que se llevó adelante en Paraná. Además de ello, se realizó una reunión dentro de la sede para mantener informados a sus afiliados.

La secretaria general, Alejandra Levrand, dio detalles de lo ocurrido: “Hemos tenido una charla debate a cargo de un secretario general de AGMER que ya es jubilado, César Baudino, que la idea era convocar a todos los trabajadores y trabajadoras municipales, tanto activos como jubilados y poder informar acerca de los puntos que caben en la reforma jubilatoria, que es la Ley Previsional 8732”.

Luego indicó que “hay puntos que nos preocupan, que hoy fueron planteados no solo en esa conferencia, sino el propio presidente de la Caja. Hay algunas cuestiones poco claras por la letra de la reforma y otros puntos que son quita específica de derechos que han sido conquistados, como son el 3x1. Son aquellos trabajadores que cuentan con mayores aportes podían restar uno de edad y jubilarse antes. Lo mismo con el 85%, que era para trabajadores que cumplían 40 años en actividad se jubilaban con el 85% y no con el 82%. Lo más preocupante es lo que cambian en el artículo 63, donde se habla de una denominación en el haber inicial previsional, que es un haber que cambiaría el nombre. A nuestro entender, es poco claro porque eso habla también que ese haber inicial previsional será la base del cálculo para futuros aumentos. Habla también de una homologación, habla de acuerdos paritarios que se tendrían en cuenta de los gremios mayoritarios de la provincia. Eso bajaría a los demás, donde los municipios no estarían incluidos en esa reforma o por lo menos hay un bache en esa cuestión con respecto a los municipales”.

“Desde nuestro gremio hemos planteado rechazo a esta reforma. Decimos no a la quita de derechos. Es contundente nuestra postura, pero creemos que solo no se puede. Por eso nos hemos unido a esta inter sindical, donde no hemos estado reunido en conferencia de prensa, sino con el propio presidente de la Caja de Jubilaciones y luego estuvimos reunidos con el bloque de concejales de Más por Entre Ríos y le planteamos nuestra preocupación. Nuestra idea es seguir con acciones que nos lleven a los demás legisladores y también a los diputados. No solamente eso, sino que hay que recorrer todas las dependencias municipales e ir informando a todos los municipales la preocupación que nos cabe como sindicato ante esta futura reforma”.

Sobre los próximos pasos, Levrand aseguró: “Van a proseguir reuniones con el bloque de diputados mañana y luego con Juntos por el Cambio. Esto no quita que cada sindicato, hacia su interior o hacia sus representados, haga otras acciones. Mañana vamos a hacer un informe para poner un estado de alerta y asambleas por las distintas dependencias municipales informando acerca de la reforma”.

“Los trabajadores tuvieron el tres por ciento de descuento de sus bolsillos en aporte jubilatorios, que eso significó un achique de salario, una pérdida del poder adquisitivo y obviamente no estamos dispuestos a seguir perdiendo salario y derechos”, cerró.