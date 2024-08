Rugbiers franceses: la denunciante presentó una carta ante la Justicia

La mujer que denunció por violación a los rugbiers franceses, Hugo Aurdou (21) y Oscar Jegou (21), presentó ante la Justicia una carta en la que dice que le sacaron “las ganas de vivir”.

La denunciante no se presentó este martes (ni tampoco el viernes), a una audiencia clave para terminar los informes psicológicos y psiquiátricos. En lugar de asistir, presentó un escrito en el que habla de “apriete psicológico” y que la “mataron en vida”.

Esta mañana, la defensa de los jugadores del seleccionado de Rugby de Francia pidió ante el fiscal Darío Nora el sobreseimiento de los imputados.

La carta de la denunciante, donde comenta cómo se siente.

El viernes pasado la denunciante intentó quitarse la vida, según confirmó su abogada, Natacha Romano. Hoy la mujer se presentó en un centro médico para ser evaluada.

La carta completa de la denunciante

“Por creer en la Justicia me animé a denunciar, pero hoy sufro un apriete psicológico que jamás imaginé, me sacaron las ganas de vivir. Si hoy yo paso a otro plano espiritual, deseo que Cornejo, Guille, Chaler (fiscal del caso), Nora (fiscal del caso), Cúneo Libarona (abogado de los rugbiers) pueden dormir tranquilos, mirando a la cara a sus esposas, hijas y nietas. Me arruinaron la vida. Manejando a la prensa despiadadamente con una condena social en mi contra. Gracias Ministerio Público Fiscal. Gracias, me mataron en vida”, dice el escrito, que lleva su firma sobre el final.

Las dudas de la Justicia sobre el relato de la denunciante

Los fiscales a cargo de la investigación, Darío Nora y Daniela Chaler, para dejar en libertad a los acusados, valoraron que los estudios sobre su estructura psíquica de dieron “favorables”, que no presentaron “trastornos en la faz sexual” y tampoco mostraron “impulsividad”.

Tanto Jegou y Auradou estuvieron detenidos con prisión domiciliaria y tobillera electrónica, y tuvieron que radicarse en una casa de Mendoza, donde están acompañados por sus familiares. A mediados de agosto, la fiscalía decidió que ambos sigan imputados, pero les otorgaron la libertad.

En el dictamen, los funcionarios explicaron que “hubo contradicciones en cuanto a la mecánica del hecho y a la existencia del consentimiento”, y señalaron que deben seguir investigándose los hechos, pero sostienen que en las pruebas obtenidas hasta el momento “no hay méritos para una prisión preventiva”.

Así salieron los rugbiers franceses de la casa en la que estaban detenidos en Mendoza.

Entre esas “contradicciones” mencionaban “el motivo o la intención perseguida por la propia denunciante al acceder a ir al hotel, y una vez en el mismo la dinámica exteriorizada en forma previa al ingreso a la habitación”, y “la secuencia témporo-fáctica de los abusos sexuales denunciados”.

A su vez, consideraron “la conducta observada por la denunciante al momento de salir de la habitación y hacer abandono del hotel” y “el tono jocoso que caracteriza el inicio de la conversación con su amiga en horas de la tarde del día de los hechos denunciados”. Esto tiene que ver con una serie de audios que fueron difundidos días atrás.

“Tremendo el pendejito. Un chabón re enamoradizo, tremendo el morocho, hermoso, unos ojos…”, se la escucha decir en uno de los mensajes que fue incorporado al expediente. En otro de los audios, la mujer le agradece a su amiga por haberle cuidado a su hija para poder salir a bailar.

A esto sumaban las dudas sobre las lesiones físicas. En el dictamen, la denunciante describió haber sido “golpeada, estrangulada y mordida” por los imputados. Sin embargo, la evaluación médica forense presentó resultados que no coincidían con la gravedad de las agresiones descritas.

Por ejemplo, se constató una “equimosis en el ojo izquierdo”, pero la médica forense concluyó que “no correspondía a un golpe de puño”, sino más bien a un roce o presión menor. Además, las supuestas mordeduras no dejaron marcas visibles, y las “lesiones submentonianas” (bajo el mentón) “no eran compatibles con un estrangulamiento fuerte” como el que ella describió.

Desde la querella insisten con que el abuso fue real, que la mujer se dio cuenta de que había sido una violación cuando llegó a su casa y advirtió los golpes, y que durante la conversación con su amiga no había tomado dimensión de los hechos. También piden que el caso sea investigado con perspectiva de género. (Todo Noticias)