Un hombre prendió fuego a su hermana y a su sobrina por la disputa de una herencia en Neuquén. Por el ataque, el agresor está detenido y ambas mujeres se encuentran internadas en estado reservado, aunque sin riesgo para sus vidas, según los médicos.

El estremecedor hecho ocurrió este miércoles por la tarde en el barrio Islas Malvinas, Neuquén, cuando un hombre de 43 años prendió fuego a su hermana y a su sobrina, de 47 y 29 años respectivamente.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el agresor llegó hasta la vivienda, ubicada en las calles Batilana y Belgrano, y tras una pelea roció a las dos mujeres con combustible.

Feroz ataque por disputa de herencia - LM Neuquén

Otro ataque

Los familiares de las víctimas indicaron que la semana pasada había sido denunciado por otro ataque, pero la misma no derivó en una perimetral, motivo por el cual en las últimas horas pudo concretar el hecho.

Desde el medio Noticias 7 indican que el marido de una de las mujeres contó que estos ataques están asociados a una disputa por la herencia de dicho domicilio.

Acerca de las víctimas, informaron que una se encuentra internada en el hospital Bouquet Roldán, mientras que la otra en el Castro Rendón. Aunque ambas están con pronóstico reservado, según los médicos por el momento sus vidas no corren riesgo.

El agresor se encuentra detenido y la Fiscalía ordenó un allanamiento. Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de formulación de los cargos en su contra.

Más detalles sobre el estado de las víctimas

Una de las damnificadas fue trasladaba en un auto particular hasta el hospital Bouquet Roldán, mientras que a la otra mujer la derivaron en una ambulancia hasta el Castro Rendón, donde se encuentra internada.

Feroz ataque por disputa de herencia-NA

"Está estable, sedada. Pero tiene quemaduras en el cuello, en el abdomen, parte del rostro y los brazos", indicaron fuentes hospitalarias, respecto de la mujer que fue derivada al hospital de mayor complejidad de la provincia.

"No sé cómo está mi mujer...la llamé y le mandé mensajes, pero no contesta", dijo con preocupación el vecino Pereyra a LMNeuquén. Al momento del hecho, él no se encontraba presente. Estaba trabajando.

Pronóstico reservado

A pesar de la gravedad de las lesiones sufridas por las dos mujeres, fuentes judiciales indicaron que "en principio, no implicarían riesgo para sus vidas". Por su parte, fuentes hospitalarias remarcaron que ambas mujeres se encontraban con "pronóstico reservado".

Respecto de la investigación, permanece preso el atacante y en el transcurso de la jornada de mañana se resolverá una posible formulación de cargos. La fiscalía a cargo ordenó un allanamiento y concretó una entrevista con un testigo presencial del salvaje hecho.