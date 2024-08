Arrancó la puerta del avión y salió corriendo por el ala

Un pasajero fue arrestado después de salir de un avión Jetstar Airbus A320 (reg. VH-FVY) a través de una salida de emergencia, caminar a lo largo del ala y descender por un motor a reacción hasta la pista. El vuelo JQ507 de Jetstar había llegado al aeropuerto de Melbourne procedente de Sydney, Australia y se había detenido en una puerta de la terminal cuando el hombre abandonó la nave.

Según publicó el medio australiano ABC.au, al abrir la salida se desplegó automáticamente un tobogán desde la parte posterior del ala a la altura del fuselaje hasta el suelo, pero el hombre caminó por el ala y descendió por uno de los dos motores del Airbus A320.

Jetstar passenger arrested by federal police after opening the emergency exit upon arrival at Melbourne Airport.

Jetstar flight JQ507, which departed Sydney, had arrived at a gate when the man opened the exit, sending the slide out the side of the plane.

