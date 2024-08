“De amor y de atardeceres”, presumió de su torneada figura a los 52 años

Mónica Ayos es una de las actrices y modelos más populares y queridas del mundo artístico argentino. Siempre comparte con sus seguidores diferentes momentos de su vida, rodeada de sus hijos y su esposo Diego Olivera.

En los últimos días, la actriz compartió un video en donde se la puede ver disfrutando de un espectacular atardecer junto a su pareja. Con el mar de fondo, Ayos brilló mostrando su espectacular figura con un traje de baño de dos piezas.

La artista se llevó todas las miradas luciendo un increíble outfit playero. Una microbikini mega hot y sensual multicolor. La parte superior, un corpiño escotado con pequeños breteles para sujetar por detrás del cuello. La inferior, una bombacha colaless ultra cavada.

Mónica Ayos complementó el look llevando el cabello atado y utilizó muy poco maquillaje. La publicación causó sensación entre sus seguidores y me gusta no se hicieron esperar. De esta forma, la rubia volvió a marcar tendencia y dejó en claro que jamás pasa desapercibida.

Con otro modelo

Hace algunos meses no dudó en posar con un espectacular traje de baño y se llevó la mirada y aplausos de todos.

Deslumbró con una microbikini ultra escotada. La parte superior, un corpiño triangular con tiras para anudar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless cavada. Complementó el look llevando el pelo suelto, con ondas naturales. Y decidió no utilizar de maquillaje.

Causó furor al realizar una coreografía junto a su hijo

“Divirtiéndonos con el rubio de mi vida. Federico Ayos, te amo tanto hijo”, escribió Mónica Ayos al pie de un video que compartió en su cuenta de Instagram donde se la puede ver junto a su hijo de 31 años haciendo la coreografía del tema “I’ts Gonna Be Me”, de NSYNC.

El marido de la actriz, Diego Olivera, le puso humor y provocó que su mensaje se llenara de respuestas: “Lo que me costó que saquen la coreo Mónica Ayos y Federico Ayos. Dos meses, pero lo logré”.