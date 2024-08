Hizo una infernal producción de fotos: con altísimo voltaje, derritió la nieve

Claudia Ciardone saltó a la fama tras su romance con el empresario y artista Ricardo Fort. Sus outfits audaces en donde muestra mucha piel son los preferidos por sus fans.

No conoce de límites a la hora de posar con looks muy jugados, desplegando toda su sensualidad y enamora a sus fans con looks ultra sexys.

Muchas veces desafía la censura y no duda en ir por más y desplegar toda su sensualidad.

La producción de alto voltaje en la nieve

En esta ocasión, Ciardone apostó fuerte y sorprendió a todos posando desde un paisaje impactante. Con la nieve de fondo, la modelo se lució para la cámara con muy poca ropa y enfrentó las bajas temperaturas con un traje de baño de dos piezas impactante.

Publicó un video que dejó sin palabras a sus fans. Allí se la puede ver posando con una espectacular microbikini. La parte superior, un corpiño triangular con breteles para sujetar por detrás del cuello; la inferior, una bombacha colaless ultra cavada.

Esta publicación causó sensación. Sus fans alucinaron y le dejaron cientos de mensajes de halagos.

Tercera ley de Newton

“Me quiso aplicar la ley de hielo, pero recordé quien soy y apliqué la tercera ley de Newton (a googlear)”, desafió a sus seguidores.

Tercera Ley de Newton o principio de acción y reacción: Esta ley plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto.

Es decir, siempre que un objeto ejerza una fuerza sobre otro, este último devolverá una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto al primero.

Otra producción fotográfica destacada

Claudia Ciardone fue partícipe de una de las ediciones de Gran Hermano y protagonizó distintas obras teatrales en las cuales supo lucir su trabajado físico. En esta oportunidad subió la temperatura con osadas imágenes desde las playas de Miami.

Hace unos meses, la rubia lució una bikini taparrabos ultra XXS, el modelo furor de la temporada de verano, con argollas plateadas.

Como si no fuera suficiente, redobló la apuesta posando con una microbikini colaless XS ultra cavada, ceñida y con tiras anudadas.