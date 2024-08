Desde River desmintieron negociaciones por Enzo Pérez y explicaron la salida de Demichelis

haber asegurado un lugar entre los ocho mejores de la Copa Libertadores, el presidente de River, Jorge Brito , abordó varios temas que han mantenido en vilo a los hinchas millonarios.

Entre ellos, los rumores sobre el posible regreso de Enzo Pérez, las razones detrás de la salida de Martín Demichelis como entrenador, y la presencia de público visitante en los cuartos de final contra Colo-Colo.

Enzo Pérez: Sin conversaciones por su vuelta

Después de que su celebración en el empate 1-1 contra Boca despertara esperanzas de un posible retorno, Brito fue claro: "No hay ninguna conversación con Enzo Pérez. Es una persona muy querida aquí, pero no hay conversaciones al respecto", afirmó en diálogo con ESPN. A pesar de la ilusión de los hinchas y la presencia de Marcelo Gallardo en el banco, por ahora, el regreso del ídolo mendocino no está en los planes.

La salida de Demichelis: "Era momento de un cambio"

Respecto a la salida de Martín Demichelis tras la derrota ante Godoy Cruz, Brito explicó: "A veces nos toca tomar decisiones difíciles. Vimos que, por diversas razones, era momento de un cambio de ciclo. Estamos agradecidos por su tiempo como técnico, pero sentimos que era necesario un nuevo comienzo". Asimismo, aclaró que las conversaciones con Marcelo Gallardo comenzaron inmediatamente después de la salida de Demichelis.

Público visitante contra Colo-Colo: Expectativa en ambos lados de la Cordillera

Brito también se refirió a la posibilidad de recibir público visitante en la serie contra Colo-Colo: "Demostramos que estamos preparados para recibir visitantes. Dependemos de las autoridades en Buenos Aires y Chile, pero creemos que es parte del espectáculo". La ida se jugará el 17 de septiembre en Santiago de Chile, mientras que la vuelta será el 24 en el Monumental.

Movimientos en el mercado de pases

En cuanto al mercado de pases, Brito mencionó que, aunque se habló de varios nombres, como el colombiano James Rodríguez, actualmente no hay negociaciones avanzadas. Respecto a Sebastián Boselli, confirmó que se están cerrando los últimos detalles para su llegada a Estudiantes. Además, rechazó cualquier vínculo de su reciente viaje a España con una futura venta de Franco Mastantuono y minimizó las posibilidades de que Claudio Echeverri permanezca en River después de su venta al Manchester City.

Finalmente, Brito desmintió los rumores sobre el interés en Rodrigo Echeverría de Huracán y cerró la puerta a la posible llegada de Iker Muniain, explicando que "nunca hubo una negociación seria para que pudiera llegar a River".